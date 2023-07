-¿Usted la golpeó?- ha preguntado el fiscal a un hombre en el juicio en la Audiencia de Palma.

-Señora fiscal, nosotros tuvimos una discusión...

-Intente responder a mis preguntas. ¿Usted la golpeó?

-Sí.

-¿Usted lanzó a esta señora por el balcón?

No.

El acusado, de 31 años y nacionalidad colombiana, ha negado este martes en la Audiencia de Palma haber intentado tirar por el balcón a su novia en un domicilio de Inca en mayo de 2021. «Esa noche consumimos muchas bebidas alcohólicas. Empezamos por la mañana y se hizo de noche», ha explicado ante el tribunal el procesado, que se encuentra en prisión desde entonces. «Nosotros discutimos y optó por una actitud de amenazarme con que si no estábamos juntos se quitaría la vida. Nos estábamos peleando y yo estaba fumando marihuana en una pipa con forma de manzana y no sé dónde la dejé. Ella saltó, yo estaba buscando la manzana...»

El hombre ha comentado que en la vivienda estaba el propietario con su hijo y que su pareja se encontraba en la habitación que el enjuiciado había alquilado. La víctima, que tenía 26 años en aquellas fechas, ha ofrecido otra versión. «Él estuvo bebiendo cerveza, como siempre, y por la noche se puso mal. Empezó a pegarme y a insultarme. Me llamó perra, zorra, puta. Me pegó un puñetazo y me reventó la nariz. Luego me dio otro en el ojo», ha relatado la mujer. «Me tiró por la ventana dos veces y me dijo que me quería ver muerta».

-¿Llegó a temer por su vida?- ha preguntado el representante de Ministerio Público.

Sí.

La Fiscalía recoge en su escrito de acusación que la mujer se agarró a los barrotes de la barandilla metálica del balcón, pero el agresor le golpeó las manos en repetidas ocasiones hasta que la víctima se soltó y se precipitó de casi cinco metros de altura. La perjudicada pudo levantarse tras la caída y se dirigió de nuevo al interior del domicilio para vestirse y recoger sus cosas. El hombre le dijo que la quería ver muerta y a continuación intentó golpearle con un botellín de cerveza que la chica le arrebató.

El acusado cogió nuevamente en brazos a su pareja, se dirigió al balcón del dormitorio y la lanzó por segunda vez al vacío. La joven logró agarrarse durante la caída a los cables de electricidad que se encontraban aferrados a la fachada entre la ventana de donde había sido arrojada y la acera. La Fiscalía reclama una condena de 14 años y 11 meses de cárcel para el hombre por un delito de asesinato en grado de tentativa y que indemnice a la perjudicada con 13.998 euros por las lesiones y los daños morales ocasionados.