Las autoridades responsables de la gestión del incendio forestal iniciado en la madrugada de este sábado en la zona de Puntagorda (La Palma) han decidido mantener por el momento las evacuaciones de los 4.255 vecinos de Tijarafe y Puntagorda desalojados por precaución. De esta personas, unas 200 están en los albergues facilitados y el resto en segundas residencias o con familiares, mientras que también se ha dispuesto de un operativo para la protección de los animales Así se ha puesto este domingo de manifiesto durante la rueda de prensa para informar de las últimas horas de la evolución de las llamas que han afectado por el momento a unas 4.650 hectáreas y quemado unas 20 edificaciones. No obstante, la noche ha sido favorable por la mejora de las condiciones meteorológicas y en la actualidad se trabaja para que no se extienda al norte.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha explicado que durante la noche más de un centenar de efectivos trabajaron por tierra --durante este sábado el operativo fue de 400 personas-- y que durante la mañana los once medios aéreos han retomado su actividad, operando al mismo tiempo tres o cuatro recursos. Por su parte, las labores de extinción se han centrado en Tijarafe para evitar que afectara a viviendas y en la parte baja de Puntagorda. Una vez consolidada, se trabaja en que no pase por la zona norte el barranco de Izcagua. Además, las autoridades han pedido no acercarse a la zona del incendio, dejar libres las vías para acceso a los recursos de emergencias y seguir las instrucciones de seguridad. Clavijo ha señalado del mismo modo que durante la jornada de ayer tanto el Rey, Felipe VI, como el presidente de España, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, le han llamado para interesarse por la situación. Mientras, el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Héctor Gómez, ha hecho especial hincapié en el despliegue realizado contra el incendio y en la estrecha colaboración y coordinación entre todas las instituciones para ser lo más eficaces posibles frente a las llamas.

Por el momento, no se han producido nuevas evacuaciones, por lo que los vecinos desplazados de los municipios de Tijarafa y Puntagorda son por el momento 4.255. En estos momentos hay unas 200 personas albergadas en mayor parte en el pabellón municipal de Los Llanos y asistidas por Cruz Roja. Las zonas evacuadas hasta ahora son la parte superior de la LP-1 desde la zona del Fayal hasta la Torre del Time, la parte inferior de la LP-1 desde el Fayal hasta el Barranco de Jurado, incluido los pueblos de Tijarafe, la zona de la Hacienda del Cura, las instalaciones del Roque de Los Muchachos y el municipio de Puntagorda.

Durante todo el día trabajarán en las labores de extinción del incendio un total de once recursos aéreos, entre ellos un hidroavión FOCA, que llegó en la tarde de este sábado procedente de Málaga y que pudo hacer las primeras descargas en las áreas afectadas. Además, un segundo hidroavión FOCA llegó a la base aérea de Gando (Gran Canaria) esta madrugada y se incorporará este domingo a las labores de extinción.