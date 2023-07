Los servicios de emergencia que trabajan en La Palma han logrado contener esta noche el avance del fuego en su flanco derecho, en la carretera LP-1, pero temen que se pueda propagar hacia el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente si las condiciones empeoran, cosa que aún no ha ocurrido. Cien efectivos han trabajado en tierra durante la noche, en la que no se han producido nuevas evacuaciones, y a primera hora se incorporan los once medios aéreos que participan en el dispositivo de extinción, ha informado el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias. Es el resumen de situación que publica a primera hora este domingo la Dirección de Seguridad Nacional, con los informes que facilitan la Delegación del Gobierno en Canarias, Protección Civil y el Ministerio de Defensa, a través de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Esta última asegura en su cuenta de Twitter que durante la madrugada sus efectivos se han «centrado en el flanco derecho» del incendio, «donde se ha contenido el avance del fuego» en la carretera LP-1 entre Fagundo y el barrio de El Pueblo, en Tijarafe. Trescientos efectivos y once aeronaves combaten el fuego, que afecta a 4.675 hectáreas de terreno, según la última estimación, y ha obligado a evacuar a 4.255 vecinos, en la localidad de Tijarafe y todo el municipio de Puntagorda. Un centenar de ellos han pasado la noche en recursos de emergencia habilitados en Los Llanos de Aridane y Tazacorte. Esta madrugada, el presidente del Cabildo de La Palma, Sergio Rodríguez, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad a los vecinos de la comarca, para que sigan las instrucciones de evacuar sus casas en cuanto las reciban, ya que las autoridades se han encontrado con algunas resistencias durante las últimas horas del sábado. Rodríguez ha subrayado que la mejor forma de ayudar al operativo de extinción consiste en permitir que sus efectivos hagan su trabajo y eso se dificulta si tienen que estar pendiente de si «alguien sigue en alguna casa». El sistema europeo de satélites Copernicus ha sido activado a petición de España y este mediodía comenzará a facilitar imágenes detalladas sobre el estado del incendio.