La Audiencia rechaza dejar en libertad al hombre que apuñaló al marido de su amante en Palma

La Audiencia ha rechazado la puesta en libertad del hombre que apuñaló al marido de su amante en su domicilio de Palma. La defensa del agresor sostenía en su recurso que no tuvo intención de causar la muerte a la víctima y que podrían aplicarse otras medidas como una orden de alejamiento. El abogado considera que no existe riesgo de fuga.



Un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial considera que "no es el momento de calificar definitivamente los hechos ni de determinar si concurría en el investigado el ánimo de matar o no. Sin embargo de los hechos que preliminarmente aparecerían como indubitados, se deriva la peligrosidad para la vida e integridad física de la víctima". Los jueces indican en su resolución que el agresor penetró en el domicilio del marido de su amante con una navaja multiusos y un pasamontañas utilizando una llave sustraída. Al llegar la víctima le clavó la navaja en el abdómen y robó dinero.



"Se estima que una orden de alejamiento podría no ser eficaz y el arraigo no impediría que tratase de eludir la acción de la Justicia. En definitiva, los hechos aparecen como graves y la medida adoptada es ajustada a Derecho", concluye la Audiencia de Palma.



Los hechos ocurrieron el 22 de mayo en un domicilio de la calle Pedrera, en El Terreno, alrededor de las 15.00 horas. El agresor accedió a la vivienda con las llaves que había robado a su amante en su puesto de trabajo y sustrajo 450 euros. Cuando el propietario de la casa llegó le puso una navaja suiza en el cuello y le pidió más dinero.



Los dos hombres iniciaron una lucha hasta que el encapuchado le apuñaló en la zona inferior del abdomen y huyó por la ventana. En el forcejeo, la víctima consiguió arrebatarle una mochila que portaba el ladrón con el dinero que había sustraído, las llaves, bridas, bolsas de basura y otros efectos.



Patrullas de Seguridad Ciudadana y el Grupo de Homicidios recibieron el aviso de la pelea y se desplazaron con urgencia hasta la vivienda. La mujer del perjudicado acudió enseguida y los agentes realizaron una inspección en la casa. Los investigadores llevaron a cabo una serie de gestiones para identificar y detener por la noche al sospechoso.