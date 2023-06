Denuncian el robo de una rottweiler en una finca de Llubí

La Guardia Civil investiga el robo de una perra de raza rottweiler en una finca de Llubí a primera hora de la tarde del pasado domingo. El ladrón forzó la puerta del terreno y fue directo a por el animal, que según su dueña «es muy buena y le hace caso a todo el mundo» y por eso nadie escuchó ningún tipo de ladrido ni forcejeo, ha declarado a Ultima Hora.

Los hechos se remontan a alrededor de las 15.30 horas del pasado domingo. Fue una vecina de una finca cercana quien avisó a la propietaria de Sasha que le habían forzado la puerta de entrada y no veía a la perra. «A las 13.00 horas la perra estaba allí. Entre esa hora y cuando me avisó la vecina tuvieron que ir a por ella», apunta. El delincuente rompió el candado de la entrada y también rompió una cadena larga a la que estaba atada el animal, ya que convive con otros en el mismo terreno. «Quien haya sido fue con herramientas porque el corte de la cadena es limpio», subraya.

La denunciante sostiene que alguien había echado el ojo a la perra. «Estaba en una finca con vecinos al lado y que se ve desde la carretera. Han ido a plena luz del día a por ella directamente, no ha sido algo aleatorio», comenta entre lágrimas. La mujer esperó unas horas, publicó el caso en redes sociales en busca de ayuda, y ayer fue a denunciar la sustracción del animal a la Guardia Civil de Santa Margalida. La mujer, que reside en el pueblo de Llubí, recuerda que Sasha no puede procrear. «La perra está castrada, así que si la quieren para eso no podrán hacer nada», sostiene.