«Me robaron las llaves del minibús y no me quedó más remedio que tratar de recuperarlas. Ya está bien de ir difamando a la gente. Yo no soy un taxista 'pirata', tengo una empresa legalmente constituida y tenía el servicio contratado». Así de claro y rotundo se muestra Paco, el conductor de un minibús tras publicarse un incidente violento en vía pública en s'Arenal que fue grabado y difundido en redes sociales. Uno de los afectados de esta historia lamenta la imagen que se está ofreciendo del sector y lo achaca a los enfrentamientos entre conductores de minibuses y el sector del taxi.

«Quiero dejar muy claro (muestra conversaciones de WhatsApp) donde existe una contratación previa con un grupo de alemanes donde pactamos un precio para realizar el traslado desde el aeropuerto de Son Sant Joan hasta el hotel, en el Arenal de Llucmajor. El servicio fue totalmente correcto e incluso me hice fotos con ellos en la termina», apunta el profesional. «El problema llegó al regreso cuando los chicos iban bajo los efectos del alcohol u otras cosas. Tenían un comportamiento muy agresivo y violento y me negué a llevarlos de regreso al aeropuerto. En ese momento, me cogieron las llaves del autobús y salieron corriendo. En las imágenes se puede ver el instante que salgo tras ellos para tratar de recuperar mis llaves. De todo lo que digo tengo testigos. El problema es que los taxistas convencionales en lugar de grabar o pasar los vídeos por todo deberían haber ayudado a uno de sus compañeros. Yo tengo una empresa de minibuses (aporta acta notarial) y estoy cansado de aguantar que nos llamen 'piratas'», concluye. Finalmente, Paco apunta que nada más producirse este altercado interpuso una denuncia contra los turistas y que, a las pocas horas, los abogados de los germanos ya contactaron con él para tratar de retirar la denuncia dado que son jóvenes que tienen intención de regresar a la Isla y no quieren problemas.