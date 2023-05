Piden 47 años de cárcel a un hombre por ofrecer drogas a menores a cambio de sexo

–¿Cómo estás? Quieres 100 por venir hoy media hora? Yo creo que por 100 € vale la pena... te lleno de oro y de ropa buena. Y de hierba y de dinero. Te tengo como una reina si quieres. Tengo un móvil para ti.

Este fue uno de los mensajes de WhatsApp que envió un hombre de 35 años a una niña en septiembre de 2020. La Fiscalía reclama una condena de 47 años de cárcel para el acusado por ofrecer dinero y drogas a siete menores.

El individuo creó cuatro perfiles en Instagram para contactar con las víctimas, a las que ofrecía dinero, marihuana y otros regalos si accedían a las prácticas sexuales que les proponía. El sospechoso, defendido por el abogado Toni Lluís Antich, se sentará próximamente en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Palma. Está acusado por delitos de prostitución, explotación sexual, corrupción de menores, ciberacoso, contra la salud pública y posesión de pornografía infantil.

Los hechos por los que será juzgado se remontan al 8 de diciembre de 2019. El hombre se puso en contacto por Instagram con una niña de 12 años para ofrecerle dinero a cambio de mantener relaciones sexuales. Quedaron en un restaurante de comida rápida de s’Arenal, pero el hermano de la menor vio los mensajes y lo denunció ante la Policía Nacional, que detuvo al procesado. El 8 de diciembre de ese año también contactó con una adolescente de 15 años y le ofreció 60 euros si accedía a mantener relaciones, pero la chica le bloqueó.

El individuo volvió a actuar en agosto de 2020, según la versión de la Fiscalía. A través de Instagram, contactó con una menor de 17 años para decirle que tenía muchos negocios y que le daría dinero o regalos si se veían a solas. El plan del hombre se interrumpió porque su expareja contactó con la adolescente y le contó que la persona que intentaba quedar con ella era «un mentiroso y no tenía un duro».

El 13 de septiembre de ese año, tres menores que paseaban por la zona de s’Arenal acudieron a él para que les facilitara marihuana. El individuo quedó con una de ellas y le entregó la droga. Dos días después la misma chica fue a su casa para comprarle droga y el hombre le dijo que tenía que complacerle y que con él no le faltaría de nada. Le dijo que no podía salir de la vivienda si no le hacía una felación y la menor accedió por miedo. La Fiscalía solicita que indemnice a la víctima con 12.000 euros por los daños morales.

Ya fue condenado por pedir fotos desnuda a una niña de 10 años

El acusado fue condenado a finales del pasado abril a un año y medio de cárcel por pedir a través de Instagram y WhatsApp fotos desnuda a una niña de 10 años. El hombre, que aceptó indemnizarla con 2.000 euros por daño moral, consiguió ganarse su confianza para que la menor le enviara imágenes desnuda y realizándose tocamientos.