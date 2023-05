El Sindicato Unificado de Policía se personará contra la hija de Mick Jagger

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha anunciado este viernes que se personará como acusación contra la hija de Mick Jagger, Jade Jagger por agredir e insultar a varios agentes de la Policía Nacional en Ibiza. «Estamos cansados de ver cómo las agresiones a policías son prácticamente impunes», ha señalado el SUP en una nota de prensa. «Agredir a la Policía ya no va a salir gratis». Los hechos ocurrieron el pasado miércoles alrededor de las 21.00 horas en un restaurante situado en la calle sa Creu, en Dalt Vila, tal y como adelantó Última Hora.

Los agentes se desplazaron hasta el establecimiento después de que les avisaran de que se había producido un altercado en el interior. La pareja de Jade Jagger estaba molestando a los clientes del restaurante y los responsables llamaron a la Policía Nacional. Los agentes que acudieron al restaurante se encontraron al hombre, que se abalanzó sobre ellos para agredirlos y tuvo que ser reducido. La hija de Mick Jagger salió del local y gritó: «Stupid police». A continuación, arañó e insultó a una agente. Los policías detuvieron a la hija de Mick Jagger y a su pareja por un delito de atentado contra agentes de la autoridad. El hombre se encontraba alterado al llegar a dependencias policiales y fue trasladado con urgencia a un centro médico. El letrado mallorquín Eduardo Luna, de Equare Abogados, ha asumido la causa para representar al SUP. «No vamos a consentir más agresiones a policías», detalla el sindicato en el comunicado. Jagger, que trabaja como joyera, modelo y diseñadora de interiores, ha pasado junto a su pareja este viernes por la mañana a disposición judicial en Ibiza.