El padre del joven de 17 años que resultó herido de gravedad en la brutal batalla campal del pasado sábado en Magaluf atiende a este periódico en el hospital de Son Espases. Allí el menor permanece ingresado grave después de ser intervenido de urgencia tras detectarle un coágulo en la cabeza. También tiene la mandíbula rota.

«Yo estaba en mi país cuando recibí una llamada. No me querían decir nada, solo que tenía que volver a España enseguida. Me asusté mucho y empecé a preguntar y a preguntar. Al final me dijeron: 'Tu hijo esta grave'», explica el padre del menor.

Este hombre y su mujer, que se encontraban visitando a la madre de ella que se debate entre la vida y la muerte, se movilizaron rápidamente y cogieron el primer avión de vuelta a España. Nada más llegar a Palma se dirigieron a Son Espases. «En el hospital me encontré a mi hijo con la cabeza rota. También tenía la mandíbula muy mal».

Pasados unos días en el hospital, los médicos decidieron operar de urgencia al menor debido a la expansión de un coágulo causado por el fuerte golpe que recibió en la cabeza. Después de la operación el joven continúa en observación: «Está fatal. Casi no puede hablar y no puede comer. Estamos esperando que dicen los médicos. El niño puede hablar pero le cuesta, tiene mareos y sufre», dice.

La hermana del agredido, basándose en las versiones que le han llegado de varios testigos, cree que tras el puñetazo su hermano pequeño cayó al suelo y se golpeó de cabeza. Ya en Son Espases con los médicos, cuenta que lo más preocupante era un fuerte golpe que presentaba en la parte delantera de la cabeza: «Me dijeron que tenía un coágulo, que lo tenían que controlar y hacerle un TAC. También tenía la mandíbula rota». Tras dos días el coágulo aumentó y los médicos decidieron intervenir al menor. «Se lo tuvieron que quitar de urgencia. En un segundo TAC comprobaron que el golpe había sido bastante fuerte. De momento está más o menos bien pero lo tienen que controlar», explica.