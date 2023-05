Varios fallecidos en al menos dos tiroteos distintos en Estados Unidos

Varias personas han fallecido en al menos dos tiroteos en la misma zona de Georgia (EEUU), incluido uno en un McDonalds en la ciudad de Moultrie, según informaron medios locales. Aunque la policía aún no ha dado datos sobre el número de víctimas, sí confirmó que ha habido tiroteos en al menos dos zonas y hay fallecidos. Según informaron medios locales como la cadena de televisión local WALB, son varios los incidentes y varios los fallecidos, y fueron varios los vecinos que llamaron a esta emisora para advertir de los tiroteos.

«Estamos investigando múltiples incidentes y hay fallecidos», confirmó el agente especial de la Oficina de Investigación de Georgia (GBI), Jamy Steinberg, en un mensaje al diario The Moultrie Observer. De momento no hay ningún detenido, y la policía no ha querido confirmar si los sucesos están relacionados. El suceso se produce al día siguiente de otro tiroteo masivo en la ciudad de Atlanta, también en Georgia, después de que un hombre asesinara presuntamente a una persona e hiriera a otras cuatro, antes de ser detenido varias horas después.

Estados Unidos ha sufrido al menos 192 tiroteos masivos en lo que va de año, según la organización Gun Violence Archive, que define los tiroteos masivos como aquellos en los que mueren cuatro o más personas, sin incluir al perpetrador del ataque.