Marlaska en Palma: «Trabajamos para solucionar el problema de vivienda de los policías»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, afirmó este lunes durante su visita oficial a Balears las medidas que tienen pensado aplicar para abordar el problema de vivienda que sufren los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. En este aspecto Marlaska anunció que en cuestión de dos o tres semanas un equipo de su ministerio viajará a las islas para ultimar un estudio multidisciplinar con la intención de abordar la problemática y tratar de encontrar soluciones. El ministro repitió en más de una decena de ocasiones durante su intervención ante los medios que «están trabajando» para tomar «las medidas necesarias y precisas» respecto al recurso habitacional. Estas declaraciones las realizó tras mantener una reunión en la Jefatura Superior de Policía a la que policiales de Mallorca, Menorca y Eivissa.

Una vez finalizada la misma y antes de poner rumbo a Calvià donde ha visitado la oficina de atención al ciudadano de Magaluf, ubicada en Punta Ballena, el ministro atendió a los medios de comunicación. Durante gran parte de su intervención abordó la negativa de los agentes de la Policía Nacional y Guardia Civil de venir destinados a las islas por el alto coste de vida y, muy especialmente, por la falta de vivienda digna. «El problema de la vivienda no solo afecta a policías y guardias civiles, es extensible a otros funcionarios. Estamos buscando medidas de carácter más estructurales y seguimos trabajando en el protocolo de viviendas firmado con Govern, los Consells y también algunos ayuntamientos implicados», añade.

El titular de interior, una vez más, volvió a recurrir del «estamos trabajando» al ser preguntado por la petición de la urgente actualización del plus de insularidad. «Estamos trabajando en lo que denominamos zonas de sensibilidad. Las medidas económicas se están teniendo en cuenta en comunidades como esta, pero el dinero no lo es todo, hay otros factores como los de promoción interna etc... con el fin de hacer «más atractivo» el destino de Baleares. En relación a las noticias publicadas en relación a que un agente de la Guardia Civil tuvo que dormir en una furgoneta o que policías nacionales vivan en pisos patera, balcones o en camas calientes, el máximo responsable político de los cuerpos policiales volvió a lanzar balones fuera limitándose a decir de nuevo que «estamos trabajando en ello».

Por otra parte, Fernando Grande-Marlaska en relación a la inmigración irregular en nuestro país, afirmó: «Nuestro país es una puerta de acceso a la inmigración. Hay que tener en cuenta que la política migratoria es una política de la Unión Europea. Hay que destacar la cooperación de España con los países de origen o de tránsito. Fruto de este trabajo hemos conseguido reducir en un 40 por ciento las salidas irregulares de los países de origen», destacó Marlaska. En este punto, el ministro reconoció que Balears ha sufrido un repunte en la llegada de pateras y de migrantes a las islas en relación a los datos del pasado año, pero que en el resto de España la tendencia es a la baja.