La Fiscalía pide una condena de dos años y medio de cárcel para una mujer que vendió un perro moribundo a otra que reside en Llucmajor. La compradora hizo una transferencia de 420 euros a la acusada por un animal que sufría enfermedades graves y en ningún momento se lo dijo.

Los hechos ocurrieron en julio de 2020, según recoge la Fiscalía en su escrito. La procesada, de 38 años, puso a la venta un cachorro de perro de agua a través de la web milanuncios.com. La denunciante, que reside en Llucmajor, compró el can, de nombre ‘Simba’, sin que la acusada le comunicara que se encontraba en mal estado de salud.

El 4 de agosto, la vendedora lo llevó al veterinario en la población de Villamartín, en Cádiz, y el cachorro estuvo hospitalizado hasta el día 24 de ese mes. El animal tenía coronavirus, giardiosis, coccidiosis, leucopenia, anemia, desorden hidroelectrolítico e hipoalbuminemia. La mujer ocultó esa información a la compradora, que solo le comunicó que tenía gastroenteritis a pesar de ser consciente de que tenía que acudir al veterinario cada cuatro días. Pero no lo hizo.

La acusada entregó el animal a la compradora el 2 de septiembre en Sevilla. La vendedora no acudió con el cachorro hasta media hora antes de que la denunciante tuviera que coger un avión con vuelta a Palma. De esta manera forzó que la compradora no pudiera apreciar el estado físico del can.

La denunciante, al día siguiente, llevó al perro a una clínica veterinaria de Palma donde comprobaron que presentaba un cuadro de vómitos, anorexia y fiebre, así como falta de pelo generalizada, cicatrices en el abdomen y la zona torácica. ‘Simba’ permaneció hospitalizado hasta el 14 de ese mes, que falleció tras recibir la eutanasia por su grave estado de salud.

La Fiscalía acusa a la vendedora por un delito de estafa y otro de maltrato grave a animales domésticos con resultado de muerte y además de los dos años y medio de prisión también reclama que indemnice a la perjudicada con 420 euros por el valor del perro, 1.944 por los gastos del veterinario y 300 por el daño moral.