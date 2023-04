Lanza su bici contra el dueño de una tienda de Palma por no aceptar una devolución de unos auriculares

Unos auriculares en presunto mal estado y la negativa a devolverle el dinero pagado por ellos provocaron la tarde del pasado domingo un importante altercado en un locutorio del barrio de Pere Garau. La Policía Nacional arrestó a un hombre, de nacionalidad marroquí y 35 años, como presunto autor de un delito de daños y lesiones. El varón, tras una discusión, lanzó su bicicleta contra el propietario del local, pero acabó dañando una mampara y una cristalera.

Según fuentes judiciales, sobre el individuo pesaba una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión emitido por un juzgado de Madrid tras ser condenado a tres años y medio de cárcel por tráfico. El lunes, tras pasar a disposición de la magistrada de guardia, fue conducido al centro penitenciario de Palma.

El suceso tuvo lugar sobre las 20.00 horas. Poco antes un hombre había entrado al local y compró unos auriculares. Regresó minutos después diciéndole al dueño del locutorio que no funcionaban y quería su dinero. El empresario le dijo que no podía devolverle nada porque el envoltorio estaba abierto. Esta negativa enfureció al hombre, que lanzó su bicicleta contra el propietario, pero acabó rompiendo una mampara que había en la zona de caja. Los restos impactaron en el perjudicado, causándole cortes en una mano y en la frente. No contento con ello el arrestado también arrojó la bici contra una cristalera, a la que provocó daños. Tras esto se marchó de allí. Poco después fue arrestado en las inmediaciones por agentes de la Policía Nacional, que descubrieron cuando fue identificado que estaba en busca y captura por un juzgado de Madrid tras ser condenado por narcotráfico.