Una mujer de unos 45 años se ha precipitado con su hija de unos cinco años en los brazos desde el quinto piso de un edificio situado en la avenida de Los Telares de Avilés, lo que ha obligado al ingreso de ambas en centros hospitalarios de Oviedo, han informado a EFE fuentes de la Policía Nacional.

La niña ha sido ingresada en el Hospital Universitario de San Agustín de Avilés (HUSA) con alguna fractura, mientras que la madre ha tenido que ser trasladada al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo. Al parecer, a pesar de la altura del piso desde el que cayeron, la niña cayó sobre un vehículo que amortiguó el golpe, según las mismas fuentes.

Sin embargo, fuentes sanitarias afirman que la menor ha sido trasladada al HUCA, y que se encuentra en estado crítico. Su madre está ingresada en estado grave.

Asimismo la abuela materna de la niña, que reside en otro piso del mismo bloque, ha intentado quitarse la vida cortándose las venas al conocer lo ocurrido. No obstante los cortes no fueron lo suficientemente graves y su vida no corre peligro. La mujer ha sido atendida por los sanitarios y será trasladada a un centro hospitalario. El suceso, que ha tenido lugar a las 10:20 horas, está siendo objeto de investigación por parte de agentes de la policía científica y judicial.