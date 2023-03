Detenido un hombre por ciberestafar 50.000 euros a una cadena hotelera de Mallorca

La Guardia Civil ha detenido a un hombre acusado de una ciberestafa de 50.000 euros a una conocida cadena hotelera de Mallorca mediante el método conocido como 'Man In The Middle'. Tal y como ha informado la Benemérita este jueves, este tipo de delitos son cada vez más comunes. En este caso, el presuntamente utilizado por el arrestado, consiguen entrometerse en las comunicaciones entre dos empresas.

En este caso, la cadena hotelera afectada recibió a través de correo electrónico las facturas que tenía que abonar a otra empresa, ubicada en Grecia, que normalmente le suministra productos. Como en otras ocasiones, se pagó dichos recibos y tiempo después al no recibirlos fueron informados de que no se habían suministrado porque no habían abonado los importes correspondientes. Esto hizo sospechar a los perjudicados, que denunciaron lo ocurrido ante la Guardia Civil.

El 'Equipo @' de la Guardia Civil inició la investigación y bloquearon las cuentas de destino del dinero y comprobaron que el correo electrónico de la empresa griega había sido vulnerado, teniendo los autores total acceso a las comunicaciones relacionadas con el mismo. Las pesquisas llevaron a los agentes hasta la detención de un hombre en Palma implicado en la estafa. La Benemérita prevé más arrestos en las próximas fechas.