Condenada una mujer a un año de cárcel por abusos a una menor en una calle de Felanitx

Una mujer ha sido condenada a un año de cárcel por abusos sexuales a una menor en una calle de Felanitx. La acusada, de 37 años, se ha declarado culpable este jueves en el juicio en la Audiencia de Palma y tendrá que indemnizar a la víctima con 1.000 euros por los daños morales. La procesada ha aceptado una medida de dos años de libertad vigilada y no podrá trabajar con menores durante cinco años.

Los hechos enjuiciados ocurrieron sobre las 21.00 horas del 15 de diciembre de 2021. La acusada se acercó a la adolescente, de 17 años, y le besó en la boca, en la mejilla y en el cuello. A continuación, le tocó los pechos por debajo del sujetador y le manoseó su zona genital por encima del pantalón. El juzgado de Instrucción número 3 de Manacor, el 15 de enero de 2022, le prohibió aproximarse a la perjudicada a menos de 30 metros.

La procesada no ingresará en prisión. El tribunal de la Sección Segunda ha acordado la suspensión de la pena de cárcel con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos tres años. No podrá acercarse a menos de 30 metros de la víctima durante el mismo periodo de tiempo.