Natalia Rodríguez: «Me enteré que buscan a mi hija por 'Ultima Hora'»

«No tenía ni idea de que iban a venir de Madrid para buscar a mi hija. Me he enterado que la UCO estaba aquí por Ultima Hora. No me puedo personar en la zona porque en estos momentos estoy fuera de la Isla. Estoy desesperada», apunta Natalia Rodríguez, madre de Malén Zoe Ortíz. Para la progenitora resulta muy complicada la situación y prefiere no realizar ningún tipo de declaración o pronunciarse hasta conocer el resultado de las actuaciones que está llevando a cabo los agentes de la Benemérita.

«He hablado con el jefe de la investigación y me ha dicho que me ponga tranquila y voy a intentar hacerle caso», asegura Natalia. Eduardo Navarro, capitán de la Policía Judicial de la Guardia Civil de la Comandancia de Baleares, estuvo presente en la finca y siguió ‘in situ’ durante toda la jornada de ayer las labores de búsqueda. En una reciente intervención en el canal Fibwi, Natalia Rodríguez confirmó que «la investigación sobre la desaparición de Malén, hace ahora nueve años, sigue en marcha. Hace unos días me entrevisté con los investigadores del caso, que ha incorporado nuevos agentes. Fue muy duro tener que volver a contar de nuevo toda la historia y recordar momentos muy duros del pasado», explicaba la madre de la joven desaparecida. Esta última entrevista tuvo lugar a principios del mes de diciembre de 2022 y, acto seguido, se reactivó la investigación con una nuevas perspectiva y visión del caso. Todos los años se convocan concentraciones en recuerdo de Malén. Noticias relacionadas Nueva vía para hallar a Malén Ortiz: Un sospechoso que frecuentaba una finca en Sa Porrassa podría ser clave en la investigación Las claves del caso de Malén Ortiz casi diez años después Más noticias relacionadas Familiares de Malén Zoe Ortiz, la joven desaparecida en Calvià el 2 de diciembre de 2013, se vienen concentrado todos los años, el día del cumpleaños de la joven y en los diferentes aniversarios de su desaparición. El lugar elegido ha sido siempre la Pinada de Santa Ponça. En el cartel de la última concentración, la madre y la abuela de Malén Ortiz firmaron un texto en el que pedían ayuda con una frase elocuente y cargada de emotividad: «Te buscaré mientras vivas», además de rogar que se continúe «buscando e investigando». Durante estos años, el padre de Malén, Alejandro Ortiz, ha llegado a ofrecer una recompensa a cualquiera que pudiera aportar información sobre el caso. En un vídeo difundido en redes tras conocerse el asesinato de Diana Quer a principios de 2018, el hombre daba por fallecida a su hija. «Sé que el asesino o los asesinos de mi hija están en Palma y alguien sabe lo que pasó», dijo. La madre, Natalia Rodríguez, rechazó esta idea. «Mientras no me demuestren lo contrario, su corazón late y esta viva», declaraba en una entrevista. Desde un primer momento, Natalia Rodríguez y sus allegados sostienen que hay personas que saben más de lo que hablan. Por ese motivo, en todas sus intervenciones públicas y privadas hace un llamamiento a cualquier persona que, de forma anónima, contacte con los investigadores y aporte información sobre el paradero de su hija. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil con la colaboración de sus compañeros de Balears impulsa de nuevo el caso y aporta todos aquellos medios técnicos y humanos que sean necesarios para encontrar a Malén.