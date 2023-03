La Policía Nacional ha detenido a un hombre, de 22 años y origen marroquí, como presunto autor de un delito de estafa continuada, por alojarse en hoteles de Playa de Palma y no pagar la estancia. Según ha informado la Policía en nota de prensa, agentes del Cuerpo Nacional han detenido a un hombre, de 22 años y origen marroquí, como presunto autor de un delito de estafa continuada por alojarse en hoteles de Playa de Palma, desde el mes de diciembre, sin abonar la estancia, generando un perjuicio de más de 3.000 euros.

La investigación se inició como consecuencia de dos denuncias interpuestas por los responsables de dos hoteles en Playa de Palma con un mismo 'modus operandi', un cliente a través de una página web de reservas de hoteles reservaba diferentes días de estancias. Cuando el investigado acudía al establecimiento le indicaban que el pago se tenía que efectuar en el propio hotel, y en ese momento el joven entregaba un documento que confirmaba el abono, sin embargo era a modo de señuelo ya que el establecimiento no había hecho ningún cobro, logrando con ello ganar varios días de estancia. Cuando el hotel comprobaba que no se había hecho el pago, se lo comunicaban al joven al objeto de que abonara el importe, para lo que este facilitaba un número de tarjeta de crédito cuyos pagos eran denegados, intentando estar ilocalizable para el hotel, descolgando el teléfono de la habitación y no atendiendo el móvil, desapareciendo al día siguiente del establecimiento sin previo aviso y dejando las maletas abandonadas.

En el segundo caso, actuaba de una forma similar pero haciéndose pasar por un empleado de una compañía de seguros, llegando a remitir un e-mail con el nombre de la empresa y facilitando todos los datos de la misma para la factura, así como los justificantes de pagos sin que éstos se hubieran efectuado. El joven llegó a efectuar una reserva para 11 personas desde el correo electrónico hasta que al final abandonó el hotel, dejando el impago del hospedaje. Mientras se estaban investigando los hechos, los agentes tuvieron noticia de un tercer hotel afectando, en esta ocasión el investigado se hizo pasar por controlador aéreo, repitiendo el mismo 'modus operandi' con entrega de justificantes falsos de los pagos. En vista de los hechos, una vez practicadas todas las diligencias y obtenidos indicios y pruebas sobre lo sucedido, los investigadores de la comisaría de distrito de Playa de Palma de la Policía Nacional, lograron identificar al presunto autor de tres delitos de estafa, procediendo a su detención el pasado martes.