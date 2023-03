El departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca pide a todos los senderistas que no se acerquen a los caminos de la Ruta de Pedra en Sec porque no se puede garantizar su seguridad. Ante el riesgo de desprendimientos, se recomienda no transitar por las rutas senderistas. Asimismo, advierte el Consell, es muy probable que en los próximos días los árboles más dañados terminen cayendo sobre el camino. Sólo algunos tramos de la ruta sin arbolado son practicables. Por ahora, los técnicos están evaluando los daños causados por la borrasca Juliette el lunes y el martes pasado.

Los tramos más afectados por la caída de árboles son los que van de Sóller a Pollença, que corresponden a las etapas 5 (Muleta – Tossals Verds), 6 (Tossals Verds – So n'Amer) y 7 (So n'Amer – Pont Romá) de la Ruta de Piedra en Seco. Las etapas 2 (Estellencs–Esporles) y 3 (Esporles – Can Boi) también han sufrido destrozos y se están valorando los daños. Las variantes de la Ruta de Pedra en Sec que también han quedado gravemente afectadas por la nieve, la inundación o la caída de árboles son la variante D: castillo de Alaró – tramo de Raixa; la D, entre el castillo de Alaró y el tramo de Tossals Verds – Orient; y las variantes E y F, de sa Costera y el paso Liso, respectivamente. La Ruta de Pedra en Sec discurre por la Serra de Tramuntana y está constituida por un trazado principal de 170,74 km, distribuidos en ocho etapas y dieciséis variantes que suman 179,26 km. Toda la ruta tiene una longitud de 350 kilómetros. La consellera de Sostenibilidad y Medio Ambiente y vicepresidenta del Consell, Aurora Ribot, ha insistido en el mensaje del Govern de la prohibición de «subir a la sierra si no es estrictamente necesario». «Pedimos a todos que extremen las precauciones y eviten la práctica de senderismo en la Serra; queda mucho trabajo por hacer para devolver la seguridad a la Ruta de Pedra en Sec tras el paso de la borrasca». Todos los refugios de la red del Consell de Mallorca están abiertos y la mayoría de ellos siguen con el servicio habitual. Sin embargo, el departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente recomienda evitar hacer uso del refugio de Tossals Verds y So n'Amer más allá de la necesidad de emergencia en la calidad de refugio de montaña e insiste en la recomendación de no subir a la sierra, puesto que, debido a la borrasca, estos dos refugios no pueden garantizar el servicio habitual. El departamento de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Consell de Mallorca ha suspendido la caminata popular de Estellencs a Puigpunyent prevista para este sábado 4 de marzo.