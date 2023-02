Ramón Colom y Fidel Petro observaban este viernes por la mañana la fachada ennegrecida del segundo piso del edificio de tres plantas en el que viven, situado en el número 14 de la calle Pere Llobera, en Pere Garau (Palma). A las tres y cuarto de la madrugada, su vecina les ha aporreado la puerta diciendo que había fuego en el inmueble. «Cuando nos quisimos dar cuenta teníamos la casa llena de humo y al abrir la puerta estaba toda la escalera igual», cuenta Fidel, que vive en el tercero y ha sido quien ha llamado a los bomberos tras refugiarse en el balcón de su vivienda.

Ramón reside en el primero y desde su casa aún huele a quemado. «Fuego no he visto, solo humo, pero ha sido un buen susto», cuenta el hombre, que ha visto cómo su casa se ha inundado por el agua lanzada por los equipos de extinción. Un joven matrimonio y sus dos hijos, que viven en el segundo, donde se ha producido el incendio, han resultado heridos leves por intoxicación de humo y han sido trasladados por los servicios sanitarios hasta el hospital Son Llàtzer de Palma. «Los bomberos han dicho que el fuego se ha originado en un radiador, pero no lo han podido confirmar», añade Fidel.

Los bomberos de Palma, junto con patrullas de la Policía Nacional, Policía Local y varias ambulancias del Servei d'Atenció Mèdica Urgent (Samu-061) se han desplazado con urgencia hasta el lugar del incendio y han sofocado las llamas. Los equipos sanitarios han atendido a los ocho vecinos que se encontraban en el edificio. El matrimonio y sus dos hijos han sido evacuados al hospital tras inhalar humo. El salón de su domicilio ha quedado completamente calcinado por el fuego, que ha engullido hasta los cuadros, y el techo se encuentra totalmente destrozado.

Ramón Colom señala el piso incendiado. Foto: A. Sepúlveda

Fidel ha salido al balcón y la pareja y los menores ya estaban en la calle. «Ha sido un desastre, por dentro está que da miedo, la casa parece de una película de terror». La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación del incendio. Las primeras hipótesis de los agentes apuntan a que el fuego se ha originado en un calefactor que los moradores se habían dejado sobre la cama.