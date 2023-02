Una réplica de magnitud 5 causa pánico en Antioquía, en el sur de Turquía

Una réplica de magnitud 5 ha sembrado este jueves el pánico en la ciudad de Antioquía, la más afectada por los terremotos del 6 de febrero y del lunes pasado, aunque no causó mayores daños. El temblor tuvo lugar a las 15:53 GMT, con epicentro en Baliklidere, apenas cinco kilómetros al sur de Antioquía, la capital de la provincia de Hatay, según datos del observatorio sismográfico de Kandilli, en Estambul. La sacudida causó pánico entre quienes siguen viviendo en tiendas de campaña en esta ciudad, casi totalmente destruida por los sismos del pasado día 6, que dejaron más de 43.000 muertos en diez provincias del país, informa la cadena NTV.

Pero según declaró el gobernador provincial, Rahmi Dogan, a la agencia turca Anadolu, el sismo no ha causado prácticamente daños nuevos en una ciudad en la que ninguna casa está habitada en estos momentos. «Salvo el derrumbe de algunos edificios que ya estaban dañados, no ha ocurrido nada grave. Según las primeras informaciones, no hay heridos ni nadie ha quedado bajo los escombros», dijo Dogan.

Antioquía, que ya era la ciudad con mayor nivel de destrucción por los sismos de magnitud 7,7 y 7,6 del 6 de febrero, por situarse justo encima de una falla geológica, volvió a sufrir el lunes pasado un terremoto nuevo e independiente, según los expertos, de magnitud 6,4, con una réplica de 5,8. Ese temblor causó seis muertos, de los que tres eran personas que intentaban recuperar enseres de casas dañadas, y más de un centenar de heridos, 18 de ellos graves.