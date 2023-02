«La chica que asegura ser Madeleine McCann busca notoriedad y apoyo social». Esta es la conclusión a la que llega Marga Serra, psicóloga y miembro del Grupo de Trabajo de Psicología de Igualdad y Género del Colegio Oficial de Psicólogos de las Islas Baleares (COPIB). No obstante, deja muy claro que no entra en si Julia Faustyna es o no la hija de Kate y Gerry McCann, ya que eso lo determinarán las pruebas de ADN. «Que busca notoriedad está claro, lo que no sabes es si es falso o verdadero lo que dice», sostiene.