«Fui víctima de un pedófilo alemán». Esta es la dura afirmación que ha realizado Julia Faustyna, la joven polaca de 21 años, que asegura ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el Algarve portugués en mayo de 2007. En concreto, precisa que se trata de Peter Ney y añade que «se ve igual a la foto número 4B de la página findmadeleine.com».

Además, cuenta que «me confronté con mi abusador hace dos semanas y le dije que sabía que esa persona que fue sospechosa en el caso de Maddie era su hijo (Dije sobre Martin Ney)». En este punto, argumenta que «mi abusador tiene el mismo apellido y él es alemán también». Julia Faustyna sostiene que «le dije que el estaba involucrado en secuestro de niños (mi padre me dijo eso..)» y que «sabía que me hizo más daño que del que puedo acordarme».

La joven que asegura ser Madeleine McCann también explica que «sus reacciones fueron muy sospechosas, él estaba muy nervioso, estresado y me pregunto quién era (él no me reconoció) y que cómo podría saber eso, y al final me golpeó en la cara».

Las pruebas que aporta

Julia Faustyna alega padecer de amnesia postraumática, ha hecho públicas fotos y videos en los que se aprecian algunos parecidos físicos entre ella y Madeleine, tales como una peca en las piernas y un punto en el ojo. «Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con Kate y Gerry McCann (los padres de la pequeña)», ha escrito en su cuenta de Instagram.

La reactivación de este caso está dando mucho que hablar y en las redes sociales se han publicado mensajes de odio contra la joven polaca, que ha roto a llorar esta semana. Además, Julia Faustyna ha confesado que su madre y su abuela no le hablan tras lo sucedido.