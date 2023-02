«El caso Madeleine McCann tardará varias semanas en esclarecerse». Esta es la previsión del médico forense Borja Moreno, que está convencido de que se realizará la prueba de ADN a Julia Faustyna, la joven polaca que asegura ser la niña desaparecida en el Algarve. En este sentido, aclara que Portugal tiene que solicitar la prueba de ADN, ya que es el país en el que se perdió la menor.

En concreto, se tendrá que enviar un kit de ADN a Polonia para que la joven se someta a la prueba, bajo la custodia de un notario o una autoridad pública competente (podría ser un secretario judicial) que de fe de que se ha realizado de forma correcta. Posteriormente, se tendrá que enviar el resultado vía email para cotejarlo con el ADN de la niña desaparecida. «El perfil de ADN de Madeleine McCann existe, por lo que es tan sencillo como que se le tome una muestra de ADN de la boca y se mande por email el resultado». No obstante, ha insistido en que durante este proceso «tiene que haber una cadena de custodia». Moreno ha resaltado que en Baleares se han realizado este tipo de pruebas para enviarlas a otros lugares; concretamente en el laboratorio forense del Ministerio de Justicia.

El citado médico forense está seguro de que Portugal solicitará la prueba de ADN, pero otra opción es que los padres de la menor a la que perdieron la pista en Portugal reclamen una prueba de ADN privada. En este sentido, señala su coste es de unos 1.000 euros (sin tener en cuenta los posibles gastos de custodia). En la Universitat de les Illes Balears (UIB) se realizan y cumplen los requisitos necesarios para ser consideradas válidas.

¿Julia Faustyna es Madeleine McCann?

Preguntado por si Julia Faustyna es Madeleine McCann, Moreno ha respondido que su opinión personal es que «no lo es». En este sentido, ha argumentado que el hecho de tener una peca en la pierna y un punto en el ojo no son determinantes para poder concluir que se trata de la misma persona. «El caso estaba muy olvidado, yo creo que no lo es, pero es mi opinión personal», concluye. Por tanto, habrá que esperar unas semanas para conocer los resultados de la prueba de ADN.