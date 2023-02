Julia Faustyna, la joven que asegura ser Madeleine McCann, la niña desaparecida en el año 2007 y que, actualmente, sigue en paradero desconocido, ha vuelto a poner de actualidad en caso tras publicar varios vídeos en redes sociales. La joven ha compartido en Instagram y TikTok fotografías en las que los tres aparecen ella, la menor y sus padres para mostrar el supuesto parecido físico que tienen entre ellos.

La teoría de la sonrisa en la que se ha basado Julia consiste en la comparación de este rasgo físico tan característico de las personas, haciendo los recortes en las sonrisas de las fotografías y pegándolos al lado para poder ver las similitudes. De hecho, la joven polaca ha compartido una publicación en la aparecen sonriendo y ha recortado la boca de Kate y Gerry, los padres de Madeleine, y las ha puesto al lado de la suya para evidenciar, a mayor escala, el supuesto parecido físico. También ha hecho el mismo montaje con las miradas y los ojos.

Pero no solo ha utilizado la teoría con los padres, también ha publicado una foto suya de pequeña, en la que se le ve de perfil, recortándola y poniéndola al lado de una foto de Madeleine en la que también sale de perfil. Tras ver las fotografías, la prensa británica ha asegurado que persona cercana a la familia McCann aseguraba que «la niña se parece. No hay duda de eso».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Help Me,I need to talk with Kate and Gerry McCann (@iammadeleinemaccannc)

Por su parte, la joven confirmó este paso martes que ambos han accedido a realizar un test de ADN. Sin embargo, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, ha asegurado que tiene motivos para no creerse el testimonio de esta chica y por ello, no realizar ningún análisis de muestras. Las autoridades hicieron uso del envejecimiento robot para comprobar si hay parecido entre la menor desaparecida y Julia Faustyna, tras los análisis realizados, explicaron que no tiene parecido con Madeleine.