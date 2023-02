La prensa británica afirma que los padres de Madeleine ven similitudes entre Julia Faustyna y su hija desaparecida

La familia McCann se ha pronunciado por primera vez tras la aparición de Julia Faustyna. La chica, de 21 años, se ha hecho viral en las últimas horas tras afirmar en TikTok e Instagram que es la niña desaparecida hace 16 años en Al Algarve, Portugal. La noticia corrió como la pólvora este fin de semana. Sus perfiles en redes sociales se hacen llamar @iammadeleinemccann y ya acumulan más de 500.000 seguidores. Faustyna tenía muy claro su objetivo: contactar con Kate y Gerry McCann. Ahora, medios británicos han recogido varias declaraciones de los padres de la pequeña, que en la actualidad tendría 19 años, dos menos de los que tiene Julia Faustyna.

Tanto The Sun como The Mirror han informado sobre las últimas novedades del caso de Madeleine McCann. Los dos medios británicos han querido contactar con la familia para saber cuál es su opinión sobre la figura de Julia Faustyna y si descartan la idea de que ella sea realmente su hija. Según la familia, aún tienen esperanzas y quieren esperar a que todo se resuelva. «Kate y Gerry McCann han pedido una prueba de ADN después de las pruebas aportadas por la joven que dice ser su hija. La familia no quiere correr riesgos y están dispuestos a seguir todas las pistas», asegura la fuente.

Según publican medios británicos este martes, quieren estudiar todos los posibles factores, ya que la chica guarda una apariencia muy similar, tanto a la pequeña como a sus padres. «Si ella dice que es verdad, hay posibilidades de que sea ella. Todo suma», han dicho los padres. Un miembro de la familia ya se habría puesto a disposición para prestar una muestra de su ADN. Este domingo por la noche, los padres accedieron a la petición de la joven polaca, según afirmó ella en historias de Instagram y TikTok. De momento, no se ha trascendido más detalles de si ya se han relizado el test y su resultado.

La joven, que vive en Alemania, ha aportado diferentes pruebas en sus redes sociales. Según explica, no tiene muchos recuerdos de su niñez y que cuando pregunta en casa nadie le da muchas explicaciones. Es más, la joven afirma que ha intentado hacerse con una copia de su certificado de nacimiento, pero no ha podido. Julia alega padecer amnesia postraumática tras confesar que sufrió abusos de pequeña por parte de un pedófilo alemán: «Mi primer recuerdo es muy fuerte». También ha compartido fotografías de ella cuando era tan solo una niña y se compara con las fotos de Madeleine. Según apunta ella, tienen la misma mancha del ojo y lunares en la misma zona del cuerpo. También ha hecho una comparación con los padres de Madeleine. Según apunta Julia, tiene la sonrisa de Kate y los ojos de Gerry McCann.