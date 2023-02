El detective español que trabajó para los padres de Madeleine se pronuncia sobre Julia Faustyna

La aparición de Julia Faustyna está dando mucho que hablar. La joven asegura que es Madeleine, la niña desaparecida en mayo de 2007. A través de su perfil en redes sociales @iammadeleinemccann ha contado su historia y ha hecho un llamamiento para que la familia McCann se haga eco de la noticia. La chica, que solo tiene 22 años, ha pedido a los padres una prueba de ADN, que según confirmó este domingo por la noche, han accedido a ello. Ahora, un detective privado que contrató la familia McCann ha querido pronunciarse sobre la existencia de Julia.

Los padres de Madeleine contrataron a un detective para que diera con el paradero de su hija desaparecida en mayo de 2007. Para ello se pusieron en contacto con una agencia de detectives en España con la esperanza de encontrar a su pequeña. Francisco Marco, propietario de la agencia Método 3, ha hablado sobre Julia Faustyna. Sin embargo, el investigador tiene muy claro el caso y descarta toda posibilidad de que Madeleine esté viva: «No me creo a Julia Faustyna». Además ha afirmado que aunque no ha estudiado mucho sobre la historia de la protagonista, su historia no le convence: «sin conocer en profundidad los detalles, no me cuadra. No creo que sea ella».

En una entrevista a RAC1 , Marco, muy escéptico, ha criticado la actuación de Julia: «lo más lógico es encontrar a su familia, no ponerse a buscar a la familia McCann por redes sociales y subir seguidores». Considera que se ha centrado mucho en aumentar el número de followers y no tanto en descubrir si es o no la verdadera Madeleine. El investigador ha señalado que sigue estudiando el caso y ha comparado fotos de las dos para comprobar si hay similitudes entre ambas: «he hecho una búsqueda biométrica y no hay similitudes entre la joven polaca y los rasgos de Madeleine».

Este abogado catalán es criminólogo y doctor en Derecho. La noticia causó sorpresa entre la población ya que muchos se preguntaban por qué la familia McCann quiso contratar una agencia española cuando podría tener a cualquiera ya que era el caso más mediático en ese momento. Sin embargo, Francisco Marco fue elegido por su hipótesis. Los padres se interesaron por él al ser el único que descartaba que lo de su pequeña fuera un secuestro. Marco aseguró que la niña estaba viva y que había sido robada. «Abrimos una línea de investigación y nos centramos en la red de pederastia en Internet», aseguró. «Ha sido lo peor que he visto en mi vida. Sentí mucha importencia», zanjó.

Han pasado 15 años desde la desaparición de la pequeña. Un caso que conmocionó a todo el mundo y en el que mucha gente se involucró para ayudar a encontrarla. Madeleine McCann desapareció en mayo de 2007 en El Algarve, Portugal. La familia McCann disfrutaban de sus vacaciones hasta que una noche la niña desapareció. Los padres estaban de cena y acostaron a sus hijos en el apartamento. En un momento dado, uno de los padres fue a vigilar a sus tres hijos a la habitación y Madeleine ya no se encontraba allí.