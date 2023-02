El caso Madeleine McCann vuelve a estar de actualidad después de Julia Faustyna, una joven polaca de 21 años, haya asegurado ser la niña desaparecida. Y además, creara hace pocos días una cuenta de Instagram (@iammadeleinemccan) en la que pedía contactar con sus padres y una prueba de ADN, a la que horas más tarde aseguro que estos habían accedido a hacérsela. En su cuenta en la red social se pueden observar varias publicaciones en las que la joven compara sus rasgos físicos con los de la pequeña y sus padres. Entre ellos la sonrisa o una mancha en el ojo que tenía la menor de la que no se tienen noticias desde el año 2007.

A pesar del revuelo causado, Scotland Yard, la Policía Metropolitana de Londres, ha asegurado que tiene motivos para no creerse el testimonio de esta chica y por ello, no realizar ningún análisis de muestras de ADN. El programa ‘Ya es mediodía’ de Telecinco, desveló este lunes la versión de los agentes de los policías británicos, que sostienen que Madeleine McCann murió el mismo día de su desaparición, y que, además, ahora tendría 19 años en caso de seguir viva, y no 21 como dice tener la joven polaca.

Por otra parte, y parte descartar la tesis de la joven, las autoridades londinenses hicieron uso del envejecimiento robot para comprobar si hay parecido entre la menor desaparecida y Julia Faustyna. Sin embargo, tras los análisis realizados, explicaron que no tiene parecido con Madeleine. Por último, sostienen que se trata de un nuevo falso testimonio y destacan los numerosos casos aportados por chicas que aseguraban que eran la pequeña desaparecida. De hecho, afirman que no es la primera vez que una chica asegura ser Madeleine y si realizaran la prueba de ADN, en una semana habría decenas de chicas asegurando que también son la pequeña de la que no se tiene señales desde hace 15 años.

El caso de Madeleine McCann es uno de los más mediáticos de la historia judicial de Portugal y Gran Bretaña, ya que la niña nunca ha sido encontrada y nadie ha sido acusado de su desaparición. La policía en Gran Bretaña y Alemania señaló hace un par de años a un nuevo sospechoso, un hombre alemán de 43 años identificado en principio como 'Christian B' y del que más tarde se conoció su apellido. Brueckner ha sido investigado por «posible asesinato» en relación con el caso de Madeleine McCann, si bien no existen más pruebas que el hecho de que el sospechoso había vivido en la región portuguesa del Algarve entre 1995 y 2007 y también residía en una casa en Praia da Luz.