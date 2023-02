La Guardia Civil rescata a dos senderistas que pasaron la noche a la intemperie en Sóller

La Guardia Civil rescató el pasado jueves día 16 a una pareja de ciudadanos alemanes, ambos de 58 años, que habían extraviado mientras realizaban senderismo por la zona del torrente de Na Mora, en Sóller. Los excursionista no pudieron avisar de lo ocurrido a Emergencias hasta el día siguiente.

Según informa la Benemérita, la pareja salió un día antes a realizar una ruta de senderismo y no regresaron a su hotel, ubicado en el Port de Sóller. En el momento que se dieron cuenta de que no podían regresar no tenían cobertura teléfonica, por lo que tuvieron que pasar la noche allí. Al amanecer sí que pudieron dar cuenta de lo que había sucedido.

Guardias civiles del Grupo de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM) a bordo de un helicóptero se trasladaron a la zona donde habían avisado los excursionistas y localizaron a la pareja, que se encontraban en buen estado a pesar de haber pasado la noche a la intemperie. Una vez que dieron con ellos se les facilitó agua y abrigos y fueron trasladados hsata un lugar adecuado para su extracción con dos ciclos de grúa de la aeronave.