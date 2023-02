Nuevo giro en el caso de Madeleine McCann. Julia Faustyna, una joven polaca de 21 años, afirma ser la niña desaparecida en El Algarve, Portugal, en mayo de 2007 y de la que todavía se desconoce el paradero. A través de una cuenta en Instagram, (@iammadeleinemccann) muestra con imágenes los detalles que le han llevado a sacar esa conclusión y pide una prueba de ADN a los padres, que según confirmó este domingo por la noche en redes sociales, han accedido a ello.

Faustyna tiene 21 años y está convencida de que es Madeleine McCann. La joven se ha viralizado en TikTok e Instagram donde señala tener pruebas que denotarían similitudes con la pequeña de la que no se sabe nada desde hace ya quince años. Por el momento, lo que se conoce de su vida es que vive en Alemania y, según explica, no tiene muchos recuerdos de su infancia y que cuando pregunta en su casa nadie le da muchas explicaciones. Es más, la joven afirma que ha intentado con hacerse con una copia de su certificado de nacimiento y no ha podido.

La chica ha creado un perfil en redes para dar a conocer su historia y compartir las similitudes físicas que mantiene con la pequeña desaparecida. La joven, que alega padecer de amnesia postraumática, ha hecho públicas fotos y videos en los que se aprecian algunos parecidos físicos entre ella y Madeleine, entre ellos una peca en las piernas y un punto en el ojo. «Creo que puedo ser Madeleine. Necesito una prueba de ADN. Los investigadores de la policía del Reino Unido y Polonia intentan ignorarme. Necesito hablar con Kate y Gerry McCann (los padres de la pequeña)», aseguró en su cuenta.

Además, Faustyna que no tiene recuerdos de su infancia y que padece un trastorno de estrés postraumático por haber sido víctima de abusos por parte de un pedófilo alemán. «Mi primer recuerdo es muy fuerte». Y afirma: «Se trata de vacaciones en un lugar cálido donde había playa y edificios blancos o de colores muy claros con apartamentos. Recuerdo que vi tortugas en la playa». Y sentencia: «No veo a mi familia en este recuerdo».