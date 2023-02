La asociación Somos1Más busca voluntarios en Mallorca para ayudar a las víctimas de los terremotos de Turquía y Siria. En concreto, necesita a personas que contribuyan a preparar las cajas y a clasificar los alimentos de los que han podido hacer acopio durante los últimos días. La idea es que puedan ir a colaborar de lunes a miércoles a la nave de Mallorca Logispeed, ubicada en el polígono de Can Valero, 36. Los interesados en participar en esta iniciativa solidaria pueden acudir directamente de lunes a miércoles de 8:00 a 16:00 horas.

Cabe precisar que esta campaña de recogida de enseres y ayuda humanitaria se realiza en coordinación con particulares y la embajada de Turquía en España; finaliza el próximo 15 de febrero. Al cierre de este pasado fin de semana se requerían alimentos enlatados, comida para bebés, biberones y chupetes, material para curas o primeros auxilios, pañales de bebé y adultos, comprensas o tampax, productos de higiene personal y mantas. No obstante, desde la citada entidad han precisado que ya no necesitan más ropa.

Somos1Más es una asociación que «ayuda haciendo de altavoz y difunde proyectos que requieren de apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro en Mallorca».