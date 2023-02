El fiscal anticorrupción José Grinda ha pedido en el juicio que la Audiencia Nacional condene por integrar una «organización criminal mafiosa» a los principales acusados de múltiples delitos supuestamente cometidos por la banda motera Los Ángeles del Infierno entre 2009 y 2013 en Mallorca. Transcurridos diez años desde la operación que desarticuló al último grupo de Los Ángeles del Infierno instalado en la isla la Audiencia Nacional ha celebrado el juicio en el que de los 49 procesados, 35 llegaron al comienzo del mismo a un acuerdo con la Fiscalía para confesar los hechos ha cambio de una rebaja de penas y cuatro están en busca y captura.

El Ministerio Público ha retirado la acusación para una procesada y ha rebajado sus peticiones de pena para los 35 acusados que pactaron con la Fiscalía y para los nueve restantes, que no lo hicieron, al estimar que hay que aplicarles a todos la circunstancia atenuante de dilaciones por el tiempo transcurrido. Durante su informe este viernes el fiscal José Grinda ha considerado que los acusados se asentaron en Mallorca integrados en un grupo «con características de organización criminal mafiosa».

Y ha relacionado una larga lista de delitos que supuestamente cometieron en Mallorca relacionados con negocios de prostitución y tráfico de drogas, además de amenazas, extorsiones, coacciones, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales, entre otros. Igualmente, ha mencionado la detención ilegal en 2013 de tres jóvenes checas que captaron en Italia engañándolas con un trabajo en España y que retuvieron en un chalet en Mallorca ya que pretendían que ejercieran la prostitución a lo que se negaron hasta que finalmente consiguieron escaparse.

El fiscal José Grinda ha comentado que «lo que dicen» estas chicas en la denuncia que presentaron es «algo tan en boga como eso de lo de solo sí es sí», «tres mujeres checas que rondaban los 20 años» que a su llegada a la isla desde Milán, «pensando que iban a tener un trabajo pero desde luego no el de prostitución», sufrieron «un marco intimidatorio» en el que «no dieron su consentimiento». «El fenómeno del solo sí es sí es eso, que en realidad es algo que los que hemos estudiado hace muchísimos años la carrera de Derecho nos han enseñado siempre, que el sí no solo debe ser sí sino que debe ser un consentimiento válido» y estas chicas «tuvieron que llamar a otra persona »para pedir ayuda" y poder salir de la casa, ha abundado Grinda.

En su escrito de acusación la Fiscalía recuerda que la expansión de esta banda motera, fundada en 1948 en Estados Unidos, ha provocado fenómenos de violencia contra miembros de organizaciones rivales como ocurrió en Palma en un enfrentamiento con los Gremiums cuando Los Ángeles del Infierno estaban implantándose en la isla. Explica que a raíz de las medidas judiciales y gubernativas contra la banda en Alemania como la prohibición de exponer simbología propia, cierre de sedes y confiscación de propiedades el acusado alemán Frank Hanebuth, que fue presidente de Los Ángeles del Infierno en Hannover y considerado destacado líder europeo de la organización, decidió instalar un capítulo de la misma en Mallorca.

El fiscal ha pedido 12 años de prisión para Hanebuth, uno de los acusados que no han pactado con la Fiscalía, todos los cuales han pedido la absolución, entre ellos un sargento de la Guardia Civil y dos policías locales de Palma acusados de colaborar con la banda. La abogada de Abdelghani Youssafi, que se enfrenta a la petición de pena más alta del fiscal, 28 años y medio de prisión, ha alegado falta de pruebas y la nulidad de las escuchas telefónicas a los acusados y ha añadido que la mera pertenencia a la banda motera no es delito. Ha puesto el ejemplo de Herri Batasuna y ha recordado que antes de que fuera ilegalizada miembros de esta formación no fueron condenados por integrarla sino en su caso por otros delitos.