Dos policías locales de Palma se desplazan a Turquía para colaborar en los rescates

Dos agentes de la Policía Local de Palma se han desplazado a Turquía para colaborar en los rescates después del grave terremoto, y posteriores réplicas, que sufrió el país en la madrugada del pasado lunes. Se trata de Toni y Manolo, dos policías de la Unidad de Seguridad Integral, que han sumado al viaje a la perra Mica, una agente canina especializada en la búsqueda de personas. Los tres salieron este pasado miércoles junto a un grupo de voluntarios dirección Turquía.

Toni y Manolo, de la USEI, junto con Mica, 🐕 entrenada para localizar personas, están de camino a Turquía con un grupo de voluntarios para participar en labores de rescate tras el terremoto sufrido en la zona. Mucha suerte, compañeros 🤞🍀💪. pic.twitter.com/aZLIbFTBlZ — Policia de Palma (@policiadepalma) February 8, 2023

Poco antes de emprender este viaje, otro voluntario mallorquín, el bombero de Palma Toni Jaume, llegaba a la ciudad turca de Adana desde donde se iba a desplazar hasta la 'zona cero'. Toni Jaume forma parte de los especialistas del Grupo Internacional de Rescate Ante Catástrofes Naturales (GIREcan).

«Esto está siendo lento. A la llegada hemos pasado todos a una oficina de Naciones Unidas, nos han organizado y nos han distribuido. No hay hotel, no hay wifi, casi todo está derrumbado y las comunicaciones van a ser difíciles. No sabemos que nos encontraremos», comentaba a última hora de este miércoles el bombero.