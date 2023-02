El ‘tiktoker’ Naim Darrechi, condenado a seis meses de cárcel por enfrentarse a la policía

Su vida de ‘influencer’ le hace estar ahora por México y desde allí, a través de videoconferencia, Naim Darrechi ha sido condenado este jueves a seis meses de prisión tras reconocer ante una jueza de lo Penal de Palma que durante el desalojo de un botellón ilegal en mayo de 2021 se enfrentó a la policía e hirió a uno de los agentes. Por ello también fue sentenciado al pago de una multa de 180 euros por un delito leve de lesiones y tendrá que abonar al funcionarios 350 euros, cantidad que consignó en el juzgado previa a la celebración del juicio.

El joven mallorquín, que acumula más 28 millones de seguidores en la red social TikTok, dio visto bueno al acuerdo alcanzado por su abogado con la representante de la Fiscalía antes de iniciarse la vista. La pena de prisión quedó suspendida por un plazo de dos años con la condición de que no vuelva a cometer ningún tipo de delito en ese periodo.

Botellón ilegal

Los hechos que han llevado al banquillo a Darrechi tuvieron lugar minutos antes de las 20.00 horas del 22 de mayo de 2021, con restricciones vigentes por la pandemia. El ‘tiktoker’ se encontraba en un botellón ilegal, con más de cien jóvenes, en la plaza Drassana de Palma cuando llegó la Policía Local de Palma. En el desalojo de la concentración no hubo ningún problema, salvo el provocado por el ‘influencer’. Llevaba un vaso de cerveza en la mano y no portaba mascarilla, cuando estaba obligado a llevarla. Se sentó en un banco a sabiendas de que estaba siendo observado por los agentes y cuando uno de ellos se acercó a él empezó a encararse con el policía, al mismo tiempo que invitaba a otros jóvenes a sumarse a su acto de rebeldía. A pesar de los intentos de hacerle razonar, el joven no colaboró con ellos y aumentó el tono provocativo y de desafío. Cuando le pidieron que se indentificara les dijo que no llevaba el DNI encima y que no se acordaba del número.

Ante esta situación, los policías locales lo cogieron del brazo para sacarlo de la plaza y Darrechi le puso el dedo índice a uno de los funcionarios en la cara en tono amenazante. Poco después sacó su teléfono móvil para grabar lo que ocurría al tiempo que les decía al mismo policía «mañana te va a ver la cara toda tu familia». El mismo procesado lanzó su móvil a la gente y les instó a que siguieran grabando. Todo esto acabó con el ‘tiktoker’ arrestado y en el momento en el que le pusieron los grilletes se resistió y dio manotazos a los agentes, lesionando a uno de ellos en una rodilla. Ayer se declaró culpable de un delito de atentado y otro leve de lesiones.