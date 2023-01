Se autodefine como «un terrorista de la verdad» y fue el primer abogado palmesano que denunció, en la calle y en los juzgados, las supuestas tropelías del exjuez Penalva y el exfiscal Subirán. Vicente Campaner, con todo, cree que en el ‘caso Cursach’ no se ha hecho Justicia: «La honorabilidad no tiene precio». Sobre la manifestación del domingo, a las once del mediodía, en la plaza de Cort, para pedir la dimisión del alcalde José Hila, la regidora Angélica Pastor y que se revise la condena del policía local Rafael Puigrós, Campaner es contundente: «Los dos políticos actuaron como tiranos. Es un hecho probado que aprovecharon la instrucción del ‘caso Cursach’ para abusar de su poder y gobernar de forma totalitaria para aniquilar a los policía locales que no eran afines a su partido, para obtener rédito político».

Sostiene que hay muchos ejemplos para solicitar la dimisión de Hila y Pastor: «Hubo una persecución de los miembros de los sindicatos que no eran afines a ellos, colaborando para que se les imputara. A otros les suspendieron de empleo y sueldo injustamente hasta tres años y medio, con lo que pudieron reconstruir la cúpula policial a su antojo. Para poner la guinda, promocionaron a los policías que declararon en contra de sus compañeros, y que ahora están siendo investigados por falso testimonio. Entre ellos uno muy próximo a Angélica Pastor». Noticias relacionadas Afectados del 'caso Cursach' organizan una 'macromanifestación' para pedir la dimisión de Hila y Pastor En el caso de la regidora, Vicente Campaner recuerda que «tenía un contacto directo con Subirán y ella se jactaba de conocer una causa bajo secreto de sumario». El juicio del ‘caso Cursach’, con la absolución de todos los procesados, no lo considera suficiente: «No se ha hecho Justicia, que eso se lo cuenten a los han padecido tanta injusticia durante largos años, dándole la vuelta a sus vidas de un día para otro y teniendo que vivir junto a sus familias como apestados. No, la honorabilidad no tiene precio y el daño es para siempre». Campaner es muy crítico con lo ocurrido en el ámbito jurídico y sostiene que «lo peor de todo es que algunos jueces y fiscales de aquí permitieron que pasara lo que pasó. Penalva y Subirán fueron protegidos cuando mi colega José Ignacio Herrero ’Chiqui’ y yo presentábamos las querellas». Para el letrado, hubo un punto de inflexión en el ‘caso Cursach’: «La clave fue alzarnos y salir a la calle para reivindicarnos con lo que estaba ocurriendo y pedir auxilio a Madrid, con la esperanza que intervinieran. Yo creo que a la Justicia balear se le ha obligado a hacer Justicia. Que no es lo mismo». Con todo, Campaner destaca «mi admiración hacia la Sala que enjuició el caso por su imparcialidad y su independencia. Y eso que hubo ‘viejos lobos’ de la magistratura que creyeron poder detener la verdad», sentencia. El apunte Esperan una masiva asistencia a la manifestación Vicente ‘Coco’ Campaner participará en la manifestación prevista para este domingo en Cort. «Me encantaría que hubiera mucha participación en la concentración convocada por la familia de Rafa Puigrós, policía local de Palma injustamente condenado», apunta. El objetivo de la concentración es pedir la dimisión de Hila y Pastor y, al mismo tiempo, denunciar la situación dramática del agente municipal condenado por el caso de Sonia Vivas, y que cumple tres años y medio de prisión en una cárcel de Castellón. La instrucción de la denuncia contra él fue de Penalva y Subirán.