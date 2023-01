«Jamás he realizado ningún tocamiento a mi nieta». Un hombre de 68 años de edad acusado de presuntos abusos sexuales a su nieta negó este lunes de forma rotunda la acusación en la primera sesión del juicio celebrado en la Sección Primera de la Audiencia de Palma. Según la Fiscalía, los tocamientos ocurrieron de forma continuada durante las visitas que realizaba la nieta a casa de sus abuelos entre los años 2019 y 2022.

Durante esas visitas, el procesado presuntamente entraba a la habitación de la víctima durante las noches para abusar de la menor. La madre presentó la denuncia en agosto de 2020. Durante el juicio, el procesado que no contestó a las preguntas de la acusación particular, explicó que aunque conoció a su nieta años después de su nacimiento mantenían «una buen relación» y no tiene «ni idea» de los motivos que llevaron a la menor a acusarle de estos hechos.

El hombre también dijo que con la madre de la niña «no tenía ningún problema» y que no tenían pactadas las estancias de la niña. La Fiscalía solicita para él una pena de cinco años de prisión, una orden de alejamiento durante siete años, libertad vigilada de diez años con obligación de un programa de educación sexual y una indemnización de 2.000 euros.