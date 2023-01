Una cámara ‘caza’ a un ladrón robando tres trozos de tarta en la Platja de Palma

Las tartas caseras de la cafetería Eclipse, ubicada en la calle Guillem Cirerol, en la Platja de Palma, deben ser muy buenas para que los ladrones acudan a robarlas. Una cámara de seguridad detectó el pasado viernes, 20 de enero, festividad de Sant Sebastià, a las 01:40 horas de la madrugada a un delincuente robando en el bar. En las imágenes, que han sido difundidas en grupos de WhatsApp y diferentes redes sociales, puede apreciarse a un joven introducir su brazo entre los barrotes de una corredera metálica y llevarse tres porciones de tarta.

Este periódico ha contactado con la propiedad del establecimiento quien confirmó el robo de las tartas. «No hemos querido denunciar porque el valor del género sustraído es muy poco. En las imágenes captadas por la cámara no se aprecia con claridad al autor, pero si te tengo que decir la verdad, creemos saber de quien se trata. Es un conocido de la zona», apuntan.

Las redes sociales no han sido tan condescendientes y los ataques no se han hecho esperar. Aunque algunos de los comentaristas trataban de justificar la acción diciendo: «Al menos roba para comer y no emborracharse o drogarse». La propiedad del local confirma que para acceder al establecimiento el ladrón no forzó ninguna puerta ni provocó daños de consideración.