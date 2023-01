La regidora y número dos de Vox Palma, Sandra Barceló, ha sido denunciada por una mujer por una supuesta agresión por culpa de los celos cometida en un bar de copas de Santa Catalina. Los hechos sucedieron sobre la una y media de la madrugada del pasado día 10 de diciembre de 2022 y la perjudicada terminó con diversas contusiones y dolorida en diferentes partes del cuerpo.

Según consta en la denuncia interpuesta en la comisaría de s’Escorxador de la Policía Nacional de Palma, la víctima se encontraba en el interior del local Trendy, ubicado en la calle Fábrica, cuando de repente vio entrar a la regidora. Acto seguido, la edil de Vox se dirigió hacia la denunciante al grito de «zorra». Seguidamente, le propinó un fuerte empujón empotrándola contra las mesas, golpeándose con la barra del bar en los antebrazos y la nariz, cayendo finalmente contra el suelo. Tras la presunta agresión, la política municipal abandonó el local de forma apresurada.

En el mismo escrito acusatorio, la denunciante apunta que conocía a su agresora desde hacía un tiempo con la que había mantenido alguna conversación de temas políticos. Fuentes próximas al caso sostienen que la víctima es una simpatizante del partido de Santiago Abascal en las islas.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se han hecho cargo de la investigación y, a falta de confirmación oficial, todo apunta a que el enfrentamiento entre ambas mujeres vino provocado por un supuesto ataque de celos dado que el actual novio de la regidora fue, hace un tiempo no muy largo, pareja sentimental de la víctima.

Nada más finalizar el incidente, la denunciante acudió a un centro médico para ser atendida. Según el parte facultativo aportado en el atestado policial y remitido con posterioridad al juzgado de la Clínica Rotger, la paciente presentaba contusiones por diversas partes del cuerpo y se mostraba visiblemente dolorida. Tras varias gestiones, en el oficio policial no se aportan grabaciones de las cámaras del local, pero han sido solicitadas al establecimiento. Al tratarse de lesiones catalogadas como «leves» no se procedió a la detención de la presunta agresora.

Una vez practicadas las diligencias pertinentes, la Policía Nacional remitió un oficio al juzgado de guardia. El caso de la supuesta agresión está en fase de instrucción y será juzgado como delito leve en vía Alemania de Palma. Sandra Barceló es la portavoz adjunta de Vox en el Ajuntament de Palma y, de hecho, es la representante del partido en varias comisiones y en algún Consejo de Administración de empresas municipales.

Fuentes extraoficiales de la formación no quisieron valorar la denuncia argumentando que se trata de una polémica «que se enmarca dentro del ámbito privado» de Barceló y que no está relacionada con su labor como regidora. Las mismas fuentes confirmaron, no obstante, que las dos protagonistas de la polémica se conocían previamente «de actos del partido» y que habían participado «activamente» en la pasada campaña electoral.

También quisieron desmarcar la denuncia del enfrentamiento interno que ha vivido el partido, durante los últimos meses, entre partidarios del hasta ahora presidente regional, Jorge Campos, y el candidato para ser alcalde de Palma, Fulgencio Coll. Cabe recordar también que la regidora se ha destacado como uno de los principales apoyos del general Coll dentro de la batalla interna de Vox, disputa que ha incluido intercambio de acusaciones y anónimos entre ambos bandos con el claro objetivo de minar las posibilidades del contrario de encabezar las listas. La tensión obligó a intervenir a la dirección nacional del partido que, esta misma semana, anunciaba que ambos serán candidatos.