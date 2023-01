Naim Darrechi, en busca y captura, sigue en TikTok con su vida de ‘influencer’

El tiktoker mallorquín Naim Darrechi está en busca y captura desde esta semana por no presentarse a un juicio, pero sigue disfrutando de su vida de influencer. A pesar de que le solicitan hasta un año y medio de cárcel por enfrentarse a la policía durante a pandemia, no tiene problemas en compartir nuevos vídeos en la famosa red social acompañado por un amigo en un aeropuerto y mostrar su estancia en México. Ver para creer.

En el primer vídeo, el influencer aparece acompañado por su amigo Anatoly Uzcategui probando perfumes en la perfumería de un aeropuerto con un doblaje con acento mexicano, acompañado por la frase: «Ya no regresamos»; mientras que el segundo vídeo compartido en Tik Tok habla de la relación que mantiene con su ex, no especifica quién, con la frase: «Como Shakira y Piqué».

Además, en Instagram también ha mostrado stories de su viaje a México, con varios amigos, en el gimnasio o navegando con una moto acuática. Desde luego no parece muy preocupado por las acusaciones de atentado o el delito leve de lesiones a un policía.