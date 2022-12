Detenidos dos jóvenes por robar un móvil tras dar un abrazo a su víctima en Palma

Un abrazo traicionero. La Policía Nacional ha detenido a dos jóvenes por robar un teléfono móvil a un hombre tras darle un abrazo en el Passeig Marítim de Palma. Los arrestados, de 16 y 20 años, ambos de origen argelino, están acusados de un presunto delito de hurto. Los hechos tuvieron lugar sobre las 00.30 horas del pasado 26 de diciembre en la Avinguda Gabriel Roca. Una patrulla que circulaba por la zona observó cómo tres hombres les hacían señales desde la acera a la altura del Auditòrium de Palma y los policías se detuvieron.

Una vez que los agentes se apearon del vehículo las víctimas les explicaron que les habían sustraído al descuido un móvil Samsung S8, que está valorado en 800 euros. «Yo salía de un local y vi a un amigo hablando con un joven y me acerqué. El chico me saludó, me preguntó si conocía a mi amigo y me dio un abrazo navideño. Y adiós móvil», ha explicado la víctima a Ultima Hora.

El afectado facilitó a los agentes las características físicas de los sospechosos y los policías iniciaron su búsqueda. Tres horas después, otra patrulla observó a dos jóvenes que coincidían con la descripción y los funcionarios avisaron a sus compañeros. Los policías dieron el alto a uno de los sospechosos y lo identificaron. Mientras los agentes se encontraban con este joven la otra patrulla interceptó a su compañero. Los delincuentes quedaron detenidos.