Condenado por apalizar y atropellar a un hombre tras una discusión de tráfico

Una discusión de tráfico iniciada en la autopista de Andratx acabó minutos más tarde con un hombre apalizado y atropellado por otro en la calle Joan Massanet i Moragues de Palma. Fue el 4 de febrero de 2019. Ahora, el acusado, nacido en Rumanía, se declaró culpable de un delito de lesiones con instrumento peligroso en un juzgado de lo Penal de Vía Alemania y aceptó un año de prisión.

El joven, de 25 años, no entrará en la cárcel al llegar su defensa, ejercida por Gregorio San José, a un acuerdo con la Fiscalía para que la pena privativa de libertad quede suspendida por un plazo de dos años. En dicho periodo el procesado no podrá volver a delinquir y deberá abonar al perjudicado 1.500 euros de responsabilidad civil.

Los hechos se remontan a la medianoche del citado 4 de febrero. El imputado circulaba en compañía dos personas por la autopista de Andratx en dirección Palma cuando se inició una discusión de tráfico con otro conductor. Lejos de quedar el asunto en unos cuantos insultos de coche a coche y varias amenazas, el tema estuvo a punto de acabar muy mal. En la calle Joan Massanet i Moragues, cerca de s'Escorxador, se volvieron a encontrar ambos conductores. Allí dos personas que no pudieron ser identificadas sujetaron a la víctima y el imputado empezó a darle golpes y patadas por todo el cuerpo. Un amigo del procesado alertó de que los vecinos, al escuchar los gritos, había alertado a la policía y todos ellos se subieron al vehículo del joven, un Ford Focus que había alquilado unos días antes. El perjudicado, dolorido, se interpuso en su camino para que no huyera de allí pero el acusado continuó su marcha arrollándolo. Consiguió su propósito y no fue hasta dos semanas después que agentes de la Policía Nacional dieron con él y procedieron a su detención.

Como consecuencia del violento episodio el hombre, también rumano como el agresor, sufrió lesiones por todo el cuerpo, incluyendo la rotura de los huesos propios de la nariz, fuerte golpe el hombro derecho y abrasiones en las dos piernas. Las secuelas no pudieron ser valoradas por un médico forense ya que la víctima no compareció a los llamamientos efectuados por el mismo. El Ministerio Fiscal solicitaba inicialmente para el imputado una condena de cuatro años de prisión. Tras un acuerdo de conformidad entre las partes la pena quedó fijada en un año. La jueza dictó sentencia ‘in voce’ en el mismo acto.