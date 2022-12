Numerosos agentes y mandos del cuartel de San Fernando piden la libertad para el policía local Rafael Puigrós, condenado por el ‘caso Sonia Vivas’, al considerar que la instrucción del exjuez Penalva y el exfiscal Subirán «no fue justa». El colectivo, que se está movilizando y repartiendo pasquines, considera al compañero encarcelado en una prisión de Castellón «la última víctima» del controvertido tándem judicial. Los movilizados, que están molestos porque la regidora Joana Maria Adrover ha ordenado que se investigue la aparición de una docena de pasquines en las instalaciones del cuartel, piden que se revise la condena de tres años y medio para el funcionario.

En este sentido, el sindicalista Feliciano Franco, presidente autonómico de SPPME, señaló ayer a este periódico que «todos somos muy conscientes de que judicialmente es muy complicado, pero intentamos remover consciencias porque la situación de nuestro compañero es extrema».

«Mantiene que es inocente»

El agente, que fue condenado por contactar con la exnovia de Sonia Vivas, sostiene que es inocente «e Instituciones Penitenciarias no te da el tercer grado si no reconoces tu culpa y te muestras arrepentido», explicó Feliciano Franco. Así pues, Puigrós saldrá de prisión en abril de 2024. El sindicalista adelantó que Cort ha abierto otro expediente al condenado para iniciar su separación del Cuerpo, «lo cual es muy grave porque el año que viene se podía jubilar, ya que lleva 38 años en el cuartel». Franco explicó que durante todo este tiempo, Puigrós -de 60 años de edad y que estaba destinado de noche en la Motorizada- siempre ha sido un trabajador modélico y no ha acumulado sanciones por otros motivos, al margen del asunto que le llevó a juicio.