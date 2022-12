La vivienda de la Plaça del Bestiar de Inca, que ha ardido la mañana de este martes 13 de diciembre, estaba okupada. Así lo han confirmado a Ultima Hora fuentes del Ajuntament d’Inca.

En el interior de la planta baja dormían en el momento del incendio tres jóvenes, dos de ellos hermanos. Uno de los okupantes ha relatado entre lágrimas que el origen del fuego ha sido presuntamente un cortocircuito en el cargador de un móvil que ha prendido la manta con la que dormía uno de los hermanos. El calor le ha despertado y ha conseguido dar aviso a los otros dos residentes, que han salido a tiempo sin sufrir heridas. También ha escapado del fuego un perro.

Hasta el lugar de los hechos se han trasladado rápidamente los bomberos de Mallorca que han extinguido el incendio. La planta baja ha quedado casi por completo carbonizada si bien las inspecciones técnicas municipales han constado que no se han producido daños estructurales. La vivienda que es propiedad de un banco, será precintada ahora con una cadena.

Justo encima de la planta baja incendiada, situada en la calle Formentor, hay una vivienda particular que también ha sufrido daños en la fachada. No obstante el fuego no ha afectado a su interior.