La rotura de una cañería de Emaya en un solar en obras ha provocado graves inundaciones en un párking y en el sótano del edificio colindante, en el número 3 de la calle Francesc Salvà i Pizà del Pont d'Inca. Aunque los propios vecinos relataron esta mañana su desalojo fuentes de Emaya aseguran que no ha habido un desalojo oficial y que los vecinos han abandonado el inmueble por decisión propia. Hasta el lugar se han movilizado Emaya, la Policía Local de Palma, Protección Civil y los Bomberos de Mallorca.

Hay 44 vehículos afectados y unos 80 vecinos. En estos momentos trabaja en la zona una retroexcovadora con cinco bombas de Emaya y dos brigadas. Además del párking se ha inundado una obra y el sótano. Los especialistas han quitado la corriente y trabajan para achicar el agua a la espera de que un arquitecto evalúe los daños.

«Mi vecino me ha tocado a la puerta a las 8.25 diciendo que mi coche estaba flotando. He bajado al párking y he podido comprobar que parte ya estaba encharcado y mi coche ya estaba flotando y el morro hundido. Poco a poco ha ido subiendo el agua y alguno ha podido sacar el vehículo pero muchos no han podido sacarlo», ha explicado a Ultima Hora uno de los afectados.

El alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, se ha desplazado al lugar. «A las 8 de la mañana hemos recibido llamadas de varios vecinos que avisaban de que salía agua y resulta que es una tubería central de Emaya de gran caudal. Nos hemos puesto a trabajar enseguida. El problema es que ha ido a caer encima de una obra y desde allí ha ido a varios sótanos. Hay tres sótanos inundados. La situación está controlada y estamos trabajando en reparar la fuga. Algunos vecinos han tenido tiempo de sacar los coches pero otros no, porque en solo media hora ya estaba todo inundado», explica.

Desde Emaya, aseguran que inmediatamente se han enviado técnicos para evaluar la zona y poder bombear el agua que ha quedado estancada en los lugares afectados. En estos momentos, se ha podido hacer un desviamiento de las conducciones de agua acumulada con la colaboración de los Bombers de Mallorca. Según previsiones de la empresa municipal, las tareas de bombeo del agua se alargarán a lo largo de este sábado.