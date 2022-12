La sucesión de testigos que han declarado en el juicio que fueron presionados por el fiscal Miguel Ángel Subirán y que éste manipuló sus declaraciones con el juez Manuel Penalva delante suben la presión en torno a ambos. En total han sido veinte los testigos que han declarado en esa línea, la mayoría agentes de la policía local. El relato es similar: bajo amenazas de detención o ingreso en prisión, el fiscal introducía datos en la declaración que el testigo ratificaba por temor. La Fiscalía reclamó al final del juicio que se deduzca testimonio por estas declaraciones. Pide investigar si las detenciones y medidas cautelares contra todos los encausados en este juicio por su pudieron suponer delitos de detención ilegal. Será la sala quien decida si lo hace o no. Si ocurre, será el segundo frente judicial que tengan que afrontar Penalva, Subirán y los agentes del Grupo de Blanqueo.

La causa ya abierta en el TSJIB ha estado parada mientras se celebraba el juicio para resolver una serie de recursos de apelación vinculados a la sentencia del Constitucional que daba amparo a dos periodistas en el ‘caso Móviles’. Esos trámites ya han sido superados y las acusaciones están en trámite para calificar. Ya lo han hecho Cursach y Sbert, quienes reclaman una pena de más de treinta años para cada uno de los seis acusados y no incluye alguno de los delitos más graves que incluyó el auto del TSJIB como detención ilegal.

Se espera que la Fiscalía también haga una calificación dura contra el ex juez y el ex fiscal. El juicio aún tardará meses. Primero hay que cumplir una retroacción de actuaciones ordenada por el Constitucional para tramitar unos recursos de los periodistas por la incautación de teléfonos móviles. Otra en problemas tras el juicio es la inspectora de Blanqueo, con una posible causa por falso testimonio ante el tribunal.