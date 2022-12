Juzgan a tres hombres por la muerte de un trabajador en el aeropuerto de Son Sant Joan

Tres hombres fueron juzgados este jueves en Palma por la muerte de un trabajador que se precipitó de cinco metros de altura en el aeropuerto de Son Sant Joan en 2019. La víctima, de 52 años, falleció tras caer cuando reparaba unos cables de luz sobre una cinta transportadora. La Fiscalía reclama una condena de dos años de cárcel para cada uno de los procesados por delitos contra los derechos de los trabajadores y homicidio imprudente.

Los tres acusados explicaron que no sabían por qué la víctima se encontraba en ese lugar y que no tendría por qué haber estado allí. Los inspectores de trabajo, por su parte, manifestaron que el perjudicado no llevaba las medidas de protección adecuadas.

Seguridad

Los hechos ocurrieron el 24 de enero de ese año. Los acusados, según el Ministerio Público, «no adoptaron medida alguna de barrera física que impidiese el acceso al lugar donde se encontraba el trabajador».