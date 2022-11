La joven superviviente del accidente de este pasado lunes por la noche en el torrente de Lassarell en Pollença, y también pareja de una de las víctimas mortales, Marina Cuevas Jurada, de 29 años, ha escrito una emotiva carta en sus redes sociales. «Siento comunicaros tan trágica noticia... Soy Marina, y si, todo lo que ha acontecido esta tarde es cierto, y Luis y Martín han muerto. Parece increíble, una pesadilla, algo que no se puede asumir que haya pasado... A mi me ha salvado, Luis, hasta en el último suspiro de desesperación, sacándome de una cascada mortal y luego, sin separarse de Martín en ningún momento, tirándome su mochila de barranco con el teléfono con el que he podido activar el 112», ha escrito.

«Pero no han podido hacer nada por ellos, y los han encontrado como nunca nos gustaría que nos dijeran que se encuentran a alguien que quieres. Siento el apoyo de todos y os doy mil gracias. Nada cura esto, pero creo que aún tardaré en asumirlo todo. Mil gracias! Dos grandes estrellas brillarán ahora en el cielo. Luis, siempre serás el amor de mi vida y quien me ha enseñado a crecer y a amar», continúa el desgarrador relato. Noticias relacionadas El torrente «se convirtió en un infierno y encañonó» a los barranquistas La Guardia Civil identifica a las dos víctimas mortales del torrente de Lassarell Más noticias relacionadas (2) La muerte de los dos jóvenes ha conmocionado a toda Mallorca, en especial al mundo del barranquismo y a los vecinos de la zona de Can Pastilla y el Coll d'en Rabassa, en la que residían desde hace año. La carta publicada por Marina en su cuenta de Facebook va acompañada de una fotografía en la que aparecen los tres, y en tan solo minutos se ha llenado de cientos de mensajes de apoyo y condolencias para toda la familia. Según información facilitada por los bomberos, el Grupo de Montaña y Rescate de los Bombers de Mallorca, tras una llamada de emergencia se estableció un dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a un grupo de dos hombres y una mujer que se había quedado atrapado por la crecida del cauce. La fémina pudo ser rescatada con ayuda del indicativo ‘Cuco’, el helicóptero de la Guardia Civil. Finalmente, se cumplían los peores presagios y fueron hallados los cuerpos sin vida de ambos deportistas. El operativo de rescate, integrando por agentes de la Guardia Civil, Bombers de Mallorca, la Unidad de Helicóptero de la Benemérita y personal sanitario del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061), pasadas las 22.00 horas se retiró una vez rescatados los cadáveres. Las víctimas son Luis París Musolas, de 37 años de edad, y Martín Prado Mestre, de 27, vecinos ambos de Palma, son las dos víctimas mortales de la crecida del caudal en el torrente de lassarell, en Pollença. La Guardia Civil ha identificado los dos cuerpos y los investigadores están a la espera del resultado de la autopsia. El tramo donde se produjo el suceso es muy estrecho y tiene paredes de roca en ambos lados.