Condenado en Palma por difundir que su ex sufría una grave enfermedad

Un hombre fue condenado este lunes en Palma a medio año de cárcel por difundir que su expareja sufría una enfermedad grave. El acusado, de 34 años, se declaró culpable de un delito contra la integridad moral en el juicio celebrado en una sala del juzgado de lo Penal número 7 de la ciudad. La jueza tuvo en cuenta la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas después de que el proceso judicial haya estado paralizado durante cinco años por causas ajenas al investigado.

El enjuiciado no podrá comunicarse ni aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante y deberá indemnizarla con 4.000 euros por los daños morales ocasionados a raíz de este episodio.

Amigo

Los hechos juzgados este lunes tuvieron lugar el 27 de noviembre de 2017, según recoge la Fiscalía en su escrito. El acusado actuó «con ánimo de menoscabar gravemente la intimidad» de su antigua compañera sentimental. Difundió a través de Facebook y de WhatsApp, de manera «vejatoria y humillante» para la mujer, un mensaje que esta había remitido a un amigo de ella. Ese mensaje contenía información sobre la vida privada de la víctima y su grave estado de salud. El encausado reenvió esa información entre diversas amistades y conocidos de su antigua compañera sentimental. Ese mensaje había sido remitido al hombre por parte del amigo de la perjudicada.

Todo ello produjo a la denunciante «una fuerte sensación de vergüenza» y un grave menoscabo a a su reputación, según indica el Ministerio Público en su escrito de acusación. Estos hechos afectaron psicológicamente de manera grave a la mujer. La abogada defensora del hombre pidió la suspensión de la pena de prisión de seis meses y la fiscal y la letrada de la acusación particular no se opusieron. El procesado no podrá cometer ningún delito en los próximos dos años y deberá abonar los 4.000 euros de responsabilidad civil a la víctima.

Pacto

El hombre reconoció ante la jueza que difundió a través de Facebook y WhatsApp que su exnovia sufría una grave enfermedad. Ayer llegó a un acuerdo de conformidad con la representante del Ministerio Fiscal y la abogada de la acusación particular.