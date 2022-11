La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a diez años de cárcel al acusado de intentar matar a puñaladas a su compañero de un piso tutelado en marzo del pasado año. El procesado explicó en el juicio, celebrado en octubre, que sólo quiso defenderse de un supuesto ataque de la víctima y describió lo ocurrido como «un combate de cuchillos», algo que rechaza la sentencia.

El tribunal de la Sección Segunda le impone además que indemnice a la víctima, que resultó herido crítico, en 20.554 euros por las lesiones sufridas, las secuelas y los daños morales. Asimismo no podrá acercase a él ni tampoco comunicarse durante los próximos 16 años. El fallo, al que ha tenido acceso Ultima Hora, recoge que el imputado, colombiano, atacó a la víctima «con dolo de matar» y descarta, tal y como sostuvo el ahora condenado, que recibiese un ataque previo. «El agresor fue quien, sin mediar palabra o discusión previa, se acercó por detrás a la víctima para clavarle el cuchillo», apunta el tribunal.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 10.00 horas del 3 de marzo de 2021. Acusado y perjudicado compartían, junto a una mujer, una vivienda de acogida en Palma propiedad de una fundación. Esa mañana cuando ambos se encontraban en la cocina del piso se inició una discusión que acabó con uno de ellos con heridas graves en la espalda y el cuello. El imputado dijo en el juicio que se lo clavó «por una reacción, fue defensa personal y esto es un derecho y no un delito». El perjudicado negó que tuviera intención de atacar a su compañero. «Estaba de rodillas sacando la ropa de la lavadora y de repente me clavó el cuchillo. Me defendí como pude quitándoselo de la mano y poco después me hirió con él en el cuello», sostuvo. Ante esas dos versiones encontradas, el tribunal considera que la del procesado estuvo «alejada de toda lógica» y la víctima ofreció una «coherente y corroborada por numerosos datos objetivos». La sentencia no es firme y puede ser recurrida.