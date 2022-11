El padre de Diana Quer pide que aprendan y exige leyes penales que ayuden a la sociedad

Juan Carlos Quer, el padre de Diana Quer, ha denunciado que con los «depredadores sexuales reincidentes educar y solo educar no es suficiente». Por eso, ha demandado «leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención» e insta a los políticos a que «se aprenda de esto». Lo ha hecho a las puertas de la Audiencia Provincial de A Coruña donde este martes, miércoles y jueves se celebra el juicio contra José Enrique Abuín Gey --conocido como 'El Chicle' y condenado a prisión permanente revisable por el crimen de Diana Quer-- por la presunta agresión sexual a su cuñada en enero de 2005 cuando esta tenía 17 años. Delito por el que tanto el Ministerio Público como la acusación particular piden 15 años de prisión. «Cuando ante un violador, un agresor sexual un pederasta la justicia no llega, llega tarde o llega mal siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias de esos errores de nuestro sistema legal», ha denunciado.

Juan Carlos Quer ha lamentado los hechos que se encausan en esta vista «son de hace 17 años» y si el acusado hubiera estado en prisión «la vida de Diana no hubiera desafortunadamente finalizado del modo en que finalizó, ni la niña de Boiro hubiera tenido que salir del maletero en las condiciones en las que tuvo que salir para poner a salvo su vida». Quer ha asegurado que el deseo de su hija hubiera sido poder asistir a este juicio «prestando su apoyo a la tercera víctima conocida de este asesino y depredador sexual» y «en su nombre» ha acudido él para «intentar darle voz, que ella también esté presente en la sala y que se haga justicia». «Ojalá que no se volviera a repetir», ha apostillado.